Deutsche Kriegsschiffe meiden Rotes Meer

Berlin. Auf dem Weg vom Pazifik zurück in europäische Gewässer werden zwei Schiffe der Bundeswehr nicht das Rote Meer passieren. Das hat Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) entschieden, wie ein Sprecher in Berlin am Mittwoch sagte. Die Fregatte »Baden-Württemberg« und der Einsatzgruppenversorger »Frankfurt am Main« sollen demnach den Weg um das südafrikanische Kap der Guten Hoffnung nehmen. Grund sei die Bedrohung durch Angriffe aus dem Jemen. Die Fregatte sei in der Lage, sich selbst zu schützen, aber nicht umliegende Schiffe. Die »Baden-Württemberg« soll ins Mittelmeer verlegt werden und einen Auftrag der UN-Mission UNIFIL vor der Küste Libanons übernehmen. UNIFIL-Soldaten sind bereits mehrfach von israelischen Truppen im Südlibanon gezielt angegriffen worden. (dpa/jW)