Porsche mit Gewinneinbruch im dritten Quartal

Marijan Murat/dpa Porsche konnte in den ersten neun Monaten weniger Nobelkarossen absetzen

Stuttgart. Der Sportwagenbauer Porsche AG hat im dritten Quartal Verluste verzeichnet. Wie die Volkswagen-Tochter am Freitag mitteilte, lag der Umsatz nach neun Monaten 5,2 Prozent niedriger bei 28,6 Milliarden Euro, der Betriebsgewinn fiel um 26,7 Prozent auf 4,04 Milliarden Euro. Das dritte Quartal sei »wie erwartet das schwächste des Geschäftsjahres 2024«, sagte Finanzvorstand Lutz Meschke laut Mitteilung am Freitag. Die schwierige Wirtschaftslage unter anderem in China sowie die vielen Modellwechsel hatten sich demnach in den drei Monaten Juli bis September in den Geschäften niedergeschlagen. Porsche hatte in den ersten neun Monaten 226.026 Fahrzeuge ausgeliefert, beinahe sieben Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. (Reuters/jW)