Festnahme wegen Brandstiftung

Dresden. Ein der Manipulation bei Wahlen in Sachsen verdächtiger Mann soll auch versucht haben, an einer geplanten Geflüchtetenunterkunft Feuer zu legen. Der 44jährige wurde am Montag festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Er wird verdächtigt, bei der Briefwahl zur Kommunalwahl in Dresden am 9. Juni insgesamt 151 Stimmzettel und bei der Landtagswahl am 1. September 126 Stimmzettel zugunsten der rechten Partei Freie Sachsen gefälscht zu haben. Zudem wird der 44jährige verdächtigt, in der Nacht zum 30. September 2023 für eine versuchte Brandstiftung an einem ehemaligen Schulgebäude verantwortlich zu sein, das als Unterkunft für Asylsuchende genutzt werden sollte. (dpa/jW)