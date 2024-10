KZ-Gedenkstätte geschändet

Hannover. Unbekannte haben in der Gedenkstätte Ahlem in Hannover an einer Wand angebrachte Erinnerungstafeln mit Namen von Opfern des Holocaust beschädigt und teils mit Gewalt entfernt. »Dabei wurde auch eine Inschrift für die politischen Opfer des NS-Regimes komplett aus der Wand gerissen«, teilte die Region Hannover mit. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen. Zu der Tat soll es am Sonntag abend gekommen sein. Mit der »Wand der Namen« auf dem Außengelände der Gedenkstätte wird an deportierte und getötete Naziopfer erinnert. An ihr sind fast 3.000 Namen angebracht. Die Gedenkstätte war einst eine jüdische Gartenbauschule, später wurde diese von den Faschisten als Sammelstelle für Deportationen, als Gefängnis und Hinrichtungsstätte benutzt. (dpa/jW)