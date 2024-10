CO2-Ausstoß in China gleichbleibend

Helsinki. Laut einer am Dienstag vom finnischen Zentrum für Energie und Luftreinheit (CREA) veröffentlichten Analyse ist der klimaschädliche Ausstoß von Kohlenstoffdioxid (CO2) in China im abgelaufenen Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nicht mehr angestiegen. Ursächlich hierfür seien eine stärker nachhaltige Energieversorgung und eine geringere Nachfrage in wichtigen Wirtschaftsbereichen wie dem Bau- und Immobiliensektor. Für die Auswertung sind Zahlen der chinesischen Regierung und der Industrie genutzt worden. (dpa/jW)