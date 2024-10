Lufthansa will stärkere Automatisierung

Frankfurt am Main. Trotz hoher Ticketnachfrage und eines Rekordumsatzes hat die Lufthansa einen Gewinnrückgang verzeichnet. Ein »Sparprogramm« soll daher den »operativen Gewinn bis zum Jahr 2026 um brutto 1,5 Milliarden verbessern«, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Im »reisestarken« dritten Quartal erzielte die Lufthansa einen operativen Gewinn von 1,3 Milliarden Euro und damit neun Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Fehlende neue Flugzeuge und höhere Personalkosten hätten den Gewinn der Lufthansa Airlines geschmälert, so der Konzern. Deswegen setze das Unternehmen auf stärkere Automatisierung und Flüge mit niedrigeren Betriebskosten. (dpa/jW)