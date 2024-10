Rheinmetall mit neuem Minenräumfahrzeug

Düsseldorf. Der militärisch-industrielle Komplex erweitert seine Produktpalette: Rheinmetall will gemeinsam mit der kroatischen Technologiefirma DOK-ING ein Minenräumfahrzeug bauen. Eine entsprechende Absichtserklärung für die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens wurde am Montag unterzeichnet, erklärt der Rüstungskonzern am Dienstag. Bei dem neuen Gemeinschaftsunternehmen soll es hingegen um größere Kettenfahrzeuge gehen, die Panzer begleiten. (dpa/jW)