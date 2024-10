DHL will 10.000 Aushilfskräfte einstellen

Bonn. Die Deutsche Post und DHL erwarten deutlich erhöhte Paketmengen vor Weihnachten und stellen deshalb 10.000 zusätzliche Aushilfskräfte ein, so der Konzern am Dienstag. An durchschnittlichen Werktagen transportiert DHL etwa 6,3 Millionen Pakete. Anfang Dezember sollen dann elf Millionen Pakete pro Tag befördert werden, so das Unternehmen. Um die höheren Paketmengen in der Vorweihnachtszeit zu bearbeiten, sollen die 115.000 Zustellerinnen und Zusteller und die 39.000 Mitarbeitenden in den Sortierzentren von 10.000 Aushilfskräften unterstützt werden. (AFP/jW)