Fröste und Regen schmälern Weinernte

Mainz. Durch späte Fröste ist die Weinernte bei einigen Mitgliedsbetrieben des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) gering ausgefallen, meldet dpa am Dienstag. Probleme bereiteten den Angaben zufolge in diesem Jahr Spätfröste im April. Diese hätten nach dem relativ warmen Winter Reben getroffen, die früh ausgetrieben hätten. In einigen Regionen habe es sogar Totalausfälle gegeben. Im weiteren Verlauf des Jahres stellte viel Regen, verbunden mit der Gefahr von Pilzkrankheiten, die Winzer vor Herausforderungen. (dpa/jW)