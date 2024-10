Früherer Daimler-Chef Edzard Reuter verstorben

Berlin. Der frühere Chef des Automobilherstellers Daimler-Benz, Edzard Reuter, ist am Sonntag im Alter von 96 Jahren in Stuttgart verstorben, wie die Helga-und-Edzard-Reuter-Stiftung in Berlin am Dienstag mitteilte. Reuter, Sohn des ehemaligen Regierenden Bürgermeisters Ernst Reuter, war von 1987 bis 1995 Vorstandsvorsitzender der Daimler-Benz AG. Auf der Flucht vor dem Naziregime war die Familie in die Türkei Atatürks emigriert und hatte dort zwölf Jahre im Exil in Ankara gelebt. Mit 18 kehrte Reuter dannnach Berlin zurück. Seit 1998 war Reuter Ehrenbürger der Stadt Berlin. (AFP/jW)