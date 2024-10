Berlin: Urteil gegen Aktivistin

Berlin. Weil sie »israelfeindliche« Flugblätter vor einem Gymnasium in Berlin verteilt hat, ist eine 20jährige vom Amtsgericht Tiergarten am Montag zu Arbeitsstunden verurteilt worden. Nach Ansicht des Gerichts griff die Angeklagte auf einer Solidaritätsdemonstration für Palästina außerdem einen Polizisten an und wehrte sich gegen eine Festnahme. Sie wurde deshalb wegen Widerstands in Tateinheit mit einem tätlichen Angriff schuldig gesprochen. Sie soll 50 Stunden Freizeitarbeiten ableisten und an einem Kurs zu »Respekt gegenüber Einsatzkräften« teilnehmen. (AFP/jW)