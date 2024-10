Immer mehr tödliche Polizeischüsse

Berlin. Polizeibeamte haben im Dienst 2024 bereits deutlich mehr tödliche Schüsse abgegeben als in den Jahren zuvor. Nach einer Auswertung von Polizeiberichten durch die Nachrichtenagentur dpa starben seit Januar bundesweit 17 Menschen bei Schusswaffengebrauch durch die Polizei. In vielen Fällen fielen die tödlichen Schüsse in Situationen, in denen die Beamten auf Männer oder Frauen trafen, die sich in einer psychischen Ausnahmesituation befanden oder wegen psychischer Erkrankungen bereits in Behandlung waren. Laut einer Statistik der Fachzeitschrift Bürgerrechte & Polizei wurden letztmalig 1999 so viele Menschen von der Polizei getötet. (dpa/jW)