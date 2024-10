Boeing plant deutliche Kapitalerhöhung

Bangalore. Der US-Flugzeugbauer Boeing will seine Finanzen mit einer bis zu 19 Milliarden US-Dollar schweren Kapitalerhöhung aufbessern. Der Airbus-Rivale leidet unter den Folgen zahlreicher sicherheitsrelevanter Produktionsprobleme und Produktionseinschränkungen. Die Streiks von 33.000 Arbeitern haben das Unternehmen mehr als eine Milliarde US-Dollar im Monat gekostet. Boeing will nun 90 Millionen neue Aktien verkaufen, die zum Schlusskurs vom Freitag fast 14 Milliarden US-Dollar wert sind, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. (Reuters/jW)