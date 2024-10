Österreich: ÖVP soll Regierung bilden

Wien. Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat dem bisherigen Kanzler Karl Nehammer von der konservativen ÖVP den Regierungsauftrag erteilt. Nehammer solle umgehend Koalitionsverhandlungen mit der sozialdemokratischen SPÖ aufnehmen, so das Staatsoberhaupt am Dienstag. Damit ist die rechte FPÖ trotz ihres Wahlsiegs im September vorerst aus dem Rennen für eine Regierungsbeteiligung. In den Sondierungen habe sich bestätigt, dass niemand mit der FPÖ unter Parteichef Herbert Kickl koalieren wolle, so Van der Bellen. »Kickl findet keinen Koalitionspartner, der ihn zum Bundeskanzler macht«, sagte er. (dpa/jW)