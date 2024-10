Der Bassist der Rockband Grateful Dead, Phil Lesh, ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Die Nachricht über den Tod des Gründungsmitglieds wurde auf seinem offiziellen Instagram-Account veröffentlicht. Lesh sei am Freitag morgen friedlich im Kreise seiner Familie gestorben, hieß es in der Mitteilung. Die Familie bat um Privatsphäre und nannte keine spezifische Todesursache. Phil Lesh zählte zu den prägenden Musikern der Band, die 1965 in Palo Alto von ihm gemeinsam mit Jerry Garcia, Bob Weir, Ron »Pigpen« McKernan und Bill Kreutzmann gegründet wurde.

Nach dem Tod von Frontmann Jerry Garcia im Jahr 1995 führte Lesh die musikalische Tradition weiter und gründete die Gruppe »Phil Lesh and Friends«, die das musikalische Erbe der Grateful Dead fortsetzte. Lesh hatte in der Vergangenheit Berichten zufolge gesundheitliche Probleme, darunter Prostatakrebs, Blasenkrebs und eine Lebertransplantation im Jahr 1998 aufgrund einer Hepatitis-C-Infektion. (dpa/jW)