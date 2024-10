NRW: Klinik zeitweise ohne Sauerstoff

Bielefeld. Im Klinikum Mitte in Bielefeld war wegen eines Druckabfalls die Sauerstoffversorgung unterbrochen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonnabend mitteilte, konnte die Eigenversorgung des Spitals gleichentags wiederhergestellt werden. Wegen eines Defekts im hauseigenen Versorgungssystem wurden vier Patienten, die unterstützend beatmet werden müssen, vorsorglich verlegt. Laut Sprecher sollten sie noch am Sonnabend wieder in das Klinikum zurückkehren. Rund 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten in einem Großeinsatz mehrere Lkw mit Sauerstoffflaschen sowie zwei Lastzüge mit Sauerstofftanks beschafft, um die Versorgung sicherzustellen. Patienten seien demnach zu keiner Zeit in Gefahr gewesen. (dpa/jW)