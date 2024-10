Sachsen: Gespräch über Sondierungsgespräche

Dresden. In Sachsen ist nach der Unterbrechung der Sondierungsgespräche für diesen Montag ein Treffen von Spitzenvertretern der CDU und des BSW geplant. Dabei solle geklärt werden, ob und wie die Gespräche fortgeführt werden könnten, sagte ein Sprecher der SPD Sachsen am Sonntag der dpa. Die SPD hatte am Freitag die Sondierungsgespräche unterbrochen, nachdem ein Großteil der BSW-Abgeordneten für einen Antrag der AfD auf einen Untersuchungsausschuss zur Coronapandemie gestimmt hatte. Auch ohne die Stimmen des BSW wäre es zu dem Ausschuss gekommen, da die AfD mit 40 Abgeordneten im Landtag vertreten ist. (dpa/jW)