Attentat auf Boliviens Expräsidenten Morales

La Paz. Auf Boliviens Expräsidenten Evo Morales ist nach dessen Aussage am Sonntag ein Anschlag verübt worden. Der Gründer der »Bewegung zum Sozialismus«, der erneut für das höchste Staatsamt kandidiert, postete auf Facebook ein Video, in dem er in einem fahrenden Auto zu sehen ist, dessen Fahrer verletzt und dessen Windschutzscheibe von Kugeln durchlöchert ist. Im Rundfunk gab Morales später an, von zwei Fahrzeugen aus beschossen worden zu sein, wobei eine Kugel seinen Kopf um Zentimeter verfehlt habe. »Ich weiß nicht, ob es Soldaten oder Polizisten waren«, sagte Morales demnach. (Reuters/jW)