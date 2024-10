Millionenzahlung nach Havarie in Baltimore

Washington. Der Besitzer und der Betreiber des Containerschiffs, das im März die Francis Scott Key Bridge in Baltimore zum Einsturz brachte, wollen gut 100 Millionen US-Dollar als Wiedergutmachung zahlen. Mit der Einigung will das US-Justizministerium seine Klage mit einer Forderung in ähnlicher Größenordnung fallenlassen. Dafür muss der Richter zunächst der Vereinbarung zustimmen. Sechs Arbeiter kamen im März bei demUnfall ums Leben. (dpa/jW)