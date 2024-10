Pakistan: Taliban töten zehn Polizisten

Dera Ismail Khan. Pakistanische Taliban haben bei einem Überfall auf einen Außenposten der Grenzpolizei im Norden des Landes mindestens zehn Sicherheitskräfte getötet. In Polizeikreisen hieß es am Freitag, eine große Gruppe von Kämpfern habe den Stützpunkt in der Nähe der Stadt Dera Ismail Khan gestürmt. Der Ministerpräsident der nordwestlichen Provinz Khyber Pakhtunkhwa, Ali Amin Khan Gandapur, bestätigte den Angriff am Freitag, ohne Details zu nennen. Die Gruppe Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) bekannte sich zu dem Anschlag und erklärte, dies sei eine Vergeltungsmaßnahme für den Mord an ihrem Kommandeur Ustad Qureshi. Die TTP sind unabhängig von den Taliban in Afghanistan. (Reuters/jW)