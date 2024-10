Özdemir will 2026 Spitzenkandidat werden

Stuttgart. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir will als Spitzenkandidat der Grünen in Baden-Württemberg bei der Landtagswahl im Frühjahr 2026 antreten. »Ich möchte Ihnen (…) als Ministerpräsident von Baden-Württemberg dienen«, schreibt Özdemir in einem Brief an die Bürger. Einer Sprecherin zufolge will er sein Amt als Landwirtschaftsminister weiter ausüben. Der 58jährige wurde seit langem als aussichtsreichster Kandidat für die Spitzenkandidatur gehandelt. Amtsinhaber Winfried Kretschmann (ebenfalls Bündnis 90/Die Grüne) tritt bei der Wahl nicht mehr an. (dpa/jW)