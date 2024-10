Russische Zentralbank hebt Leitzins weiter an

Moskau. Die russische Zentralbank hat ihren Leitzins erneut angehoben. Wie die Notenbank am Freitag mitteilte, steigt er um zwei Prozentpunkte von 19 auf 21 Prozent. Das ist der höchste Satz seit 2003. Eine restriktivere Geldpolitik sei nötig, damit die Inflation auf den angestrebten Zielwert zurückkehre und die Inflationserwartungen gedämpft würden, erklärte die Zentralbank am Freitag. Sie kündigte an, den Leitzins weiter anzuheben, sollte die Inflationsrate nicht sinken. Der anhaltend starke Preisanstieg sei vor allem auf »zusätzliche staatliche Ausgaben« zurückzuführen, hieß es. (AFP/jW)