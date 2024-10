Nahost: Klinik gestürmt, Tausende auf der Flucht

Gaza-Stadt/Beirut. Seit Donnerstag abend sind im Gazastreifen mindestens 38 Menschen durch israelische Angriffe getötet worden. Dies meldete Reuters am Freitag. Demnach sei das Kamal-Adwan-Krankenhaus gestürmt worden. Personal und Patienten seien aufgefordert worden, zu gehen, berichtete demnach der Direktor der Pflegeabteilung, Eid Sabbah. Auch im Libanon setzte Israel seine Angriffe fort. Am Freitag warnte das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR), dass Fluchtwege wegen israelischer Luftangriffe auf den wichtigsten Grenzübergang nach Syrien versperrt seien. Seit Beginn der israelischen Offensive hätten bereits etwa 430.000 Menschen den Libanon in Richtung Syrien verlassen. Bei den Kämpfen im Süden des Libanon starben am selben Tag fünf israelische Soldaten. Das teilte die Armee mit. (Reuters/jW)