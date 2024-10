Israel: Journalisten verleumdet

Tel Aviv. Das regierungsunabhängige Komitee zum Schutz von Journalisten hat auf X Verleumdungen Israels von sechs palästinensischen Reportern des Senders Al-Dschasira zurückgewiesen. Dies berichtete Reuters am Donnerstag. Die Journalisten würden mit »Terror«-Etiketten versehen, erklärte das Netzwerk mit Sitz in New York. Die israelische Armee hatte mitgeteilt, die Reporter seien Mitglieder der Hamas oder des Islamischen Dschihad. Al-Dschasira hatte die Vorwürfe als Versuch gewertet, die Journalisten zum Schweigen zu bringen. (Reuters/jW)