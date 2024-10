Saudi-Arabien: Militärübung mit Iran

Riad. Saudi-Arabien hat nach eigenen Angaben gemeinsame Militärübungen mit dem Iran und weiteren Ländern im Golf von Oman abgehalten. Dies meldete das Verteidigungsministerium in Riad am Mittwoch. An welchem Tag die Übungen abgehalten wurden, wurde nicht mitgeteilt. Iranische Medien hatten am Sonntag von gemeinsamen Militärübungen mit Russland und Oman im nördlichen Indischen Ozean berichtet. Unter den sechs Beobachterstaaten sei auch Saudi-Arabien gewesen. Zudem seien iranisch-saudi-arabische Militärübungen im Roten Meer geplant gewesen, wie die iranische Nachrichtenagentur Isna am Dienstag berichtete. Iran und Saudi-Arabien hatten erst im März 2023 ihre diplomatischen Beziehungen wieder aufgenommen. (AFP/jW)