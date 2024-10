Rumänien meldet Luftraumverletzung

Bukarest. Das rumänische Verteidigungsministerium hat erneut mögliche Drohnensichtungen im nationalen Luftraum gemeldet. Dies berichtete Reuters am Donnerstag. Radarsysteme hätten am Dienstag zwei separate Signale registriert, die vermutlich von Drohnen stammten, die in den nationalen Luftraum eingedrungen seien, teilte demnach das Ministerium mit. »Zwei F-16-Kampfflugzeuge wurden entsandt, um die kleinen Flugobjekte – höchstwahrscheinlich separate Drohnen – aus der Luft zu überwachen«, heißt es in der Erklärung. Die Piloten konnten jedoch keinen Sichtkontakt herstellen, bevor die Radarsignale verschwanden. (Reuters/jW)