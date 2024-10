Kiew: Millionenfund in Kreiswehrersatzamt

Kiew. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben Mitarbeiter eines Kreiswehrersatzamts hohe Bestechungsgelder von Wehrpflichtigen kassiert, die sich so vom Kriegsdienst freikauften. Bei Hausdurchsuchungen wurden umgerechnet über 1,1 Millionen Euro in bar gefunden, teilte das Staatliche Ermittlungsbüro mit, wie dpa am Donnerstag berichtete. Ebenso seien elf Luxusautos im Gesamtwert von über einer Million Euro beschlagnahmt worden. Die ausgestellten Wehruntauglichkeitsbescheinigungen kosteten umgerechnet zwischen 1.800 und über 13.000 Euro. Zwei weitere Amtsangestellte sollen zudem Manipulationen im Wehrregister vorgenommen haben, wodurch Wehrpflichtige ausreisen konnten. Die Ukraine ist gemäß der Nichtregierungsorganisation Transparency International eines der korruptesten Länder Europas. (dpa/jW)