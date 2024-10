EU gibt 18 Milliarden Euro für Ukraine-Kredit

Washington. Die EU beteiligt sich mit 18 Milliarden Euro an dem geplanten 50-Milliarden-Kredit der G7 für die Ukraine. Weil sich die USA mit umgerechnet 18 Milliarden Euro ebenfalls beteiligen wollen, werde der Betrag so ausfallen, sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Dienstag (Ortszeit) in New York. Die EU hatte ursprünglich eine Beteiligung von 35 Milliarden Euro beschlossen, abgesichert durch Zinseinnahmen aus eingefrorenem russischen Staatsvermögen. Die ursprünglich höhere Kreditsumme sei nur beschlossen worden, weil die tatsächliche Höhe des US-Anteils nicht einzuschätzen war, hieß es nun. (Reuters/jW)