Aserbaidschan will mehr Gas fördern

Berlin. Aserbaidschan will seine Gas- und Ölproduktion weiter ausbauen. Das kritisierten die Umweltorganisationen Urgewald und CEE Bankwatch am Mittwoch, knapp drei Wochen vor der Weltklimakonferenz in der Kaukasusrepublik. In den kommenden zehn Jahren wolle Aserbaidschan mehr als 400 Milliarden Kubikmeter Gas fördern, hieß es. Die aserbaidschanische Volkswirtschaft sei stark von Einnahmen des staatlichen Öl- und Gaskonzerns SOCAR abhängig: Nach Zahlen der Internationalen Energieagentur machen Erlöse aus fossilen Brennstoffen 90 Prozent der Exporteinnahmen und rund 60 Prozent der Staatseinnahmen des Landes aus. (dpa/jW)