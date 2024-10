Tschechien: Ukraine erhält Artilleriemunition

Prag. Eine tschechische Initiative zur Lieferung von Artilleriemunition an die Ukraine liegt nach Angaben aus Prag im Zeitplan. Das Ziel, bis Ende dieses Jahres eine halbe Million Geschosse an Kiew zu übergeben, werde erreicht, sagte Tschechiens Regierungschef Petr Fiala nach Angaben der Agentur CTK am Mittwoch in Prag. Deutschland zählt neben Ländern wie Dänemark und den Niederlanden zu den wichtigsten Financiers des Projekts. Die Zusammenarbeit unter den Geberländern bezeichnete Fiala als vertrauensvoll. Auch für das kommende Jahr rechnet er mit einem kontinuierlichen Strom an Lieferungen. (dpa/jW)