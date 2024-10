Scholz: Industriegipfel in kommender Woche

Berlin. Der von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigte Industriegipfel im Kanzleramt wird in der kommenden Woche stattfinden. Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte bei einer Pressekonferenz am Mittwoch, Scholz werde »einen kleinen, ausgewählten Kreis zu einem vertraulichen Meinungsaustausch« einladen. Der Regierungschef hatte vergangene Woche im Bundestag einen solchen Gipfel in seinem Amtssitz angekündigt, an dem Vertreter von Unternehmen, Industrie und Gewerkschaften teilnehmen sollten. (AFP/jW)