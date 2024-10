Großes Interesse an BRICS im globalen Süden

Kasan. Russlands Präsident Wladimir Putin hat beim Gipfeltreffen der BRICS-Gruppe im russischen Kasan am Mittwoch von einem »beispiellosen Interesse« der Länder des globalen Südens an einer Aufnahme in die Organisation gesprochen. »Der Prozess der Bildung einer multipolaren Weltordnung« sei im Gange, er sei »dynamisch und unumkehrbar«, versicherte Putin. Laut Agentur Interfax wird auf dem Gipfel auch eine chinesisch-brasilianische Initiative für einen Waffenstillstand in der Ukraine erörtert, die bereits die Unterstützung des russischen Präsidialamts gefunden habe. (dpa/AFP/jW)