Habeck plant neuen Investitionsfonds

Berlin. Mit einem staatlichen Investitions- und Infrastrukturfonds will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) deutschen Kapitalisten unter die Arme greifen. »Das würde den großen Booster für die Volkswirtschaft auslösen, wenn die Unternehmen jetzt mehr investieren würden«, sagte der Minister am Mittwoch in Berlin. Unternehmen sollen zehn Prozent aller Investitionen von ihren Steuern abgezogen oder – bei niedriger Steuerlast – vom Staat erstattet bekommen. Habeck plant außerdem eine Verringerung der Stromkosten für Unternehmen. Profitieren sollen dabei auch private Haushalte, etwa indem die Stromsteuer für alle grundsätzlich auf das europarechtlich vorgeschriebene Minimum reduziert wird. Auch die Netzentgelte sollen gesenkt werden. Finanziert werden soll dieser Fonds offenbar mit Krediten. (dpa/jW)