Haiti: Tausende auf der Flucht

Port-au-Prince. In Haiti sind bei Angriffen durch gewalttätige Banden auf Stadtteile der Hauptstadt Port-au-Prince mindestens zwei Frauen getötet worden, wie aus einem Bericht der Zivilschutzbehörde vom Montag (Ortszeit) hervorgeht. 5.000 Menschen flohen demnach vor dem erneuten Aufflammen der Gewalt in dem Karibikstaat. Den Angaben zufolge gehörten die Angreifer dem Zusammenschluss »Viv Ansanm« (Zusammenleben) an. Wie die Zivilschutzbehörde mitteilte, wurden bei den Attacken auch Häuser und Fahrzeuge in Flammen gesetzt. (AFP/jW)