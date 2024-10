IG Metall: Warnstreiks in Metallindustrie geplant

München. In der Tarifrunde in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie bereitet die IG Metall Warnstreiks vor. Sie sollen unmittelbar nach Ablauf der Friedenspflicht am 28. Oktober starten, ein konkreter Termin ist allerdings noch nicht bekannt, wie die dpa am Dienstag mitteilte. Die IG Metall fordert bisher sieben Prozent Lohnerhöhung bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Das Angebot der Unternehmer sieht in zwei Schritten höhere Gehälter über eine Laufzeit von 27 Monaten vor, zunächst im Sommer 2025 ein Plus von 1,7 Prozent, dann ein Jahr später noch einmal 1,9 Prozent. (dpa/jW)