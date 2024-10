DGB fordert Rechtsrahmen für KI

Frankfurt am Main. In einem am Dienstag veröffentlichten Diskussionspapier fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) einen Rechtsrahmen, der die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) in der Arbeitswelt festlegt. Wichtig sei daher die Stärkung von »Tarifautonomie« und »betrieblicher Mitbestimmung«, so das Papier, das zum Digitalgipfel der Bundesregierung in Frankfurt am Main veröffentlicht wurde. In der Hauptsache gehe es darum, KI schneller und effizienter für »Gute Arbeit« zu machen, so ein DGB-Sprecher. Außerdem könne »sie auch ein Baustein gegen den Fachkräftemangel der Zukunft sein.« (dpa/jW)