Angeblicher Komplize von Lina E. verhaftet

Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft hat einen per Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Komplizen der verurteilten Lina E. festnehmen lassen. Thomas J. sei am Montag in Berlin aufgegriffen worden, sagte eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde am Dienstag in Karlsruhe. Bei ihm bestehe der Verdacht der Unterstützung einer kriminellen Vereinigung und der gefährlichen Körperverletzung. Er soll sich als Kampftrainer zur Verfügung gestellt haben. Außerdem soll er im Oktober vor fünf Jahren an einem Agnriff auf eine als Treffpunkt von Neonazis bekannte Gaststätte im thüringischen Eisenach beteiligt gewesen sein. J. sollte noch am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.(AFP/jW)