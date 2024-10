NRW: Polizei erschießt Frau

Aachen. Bei einem Polizeieinsatz in Gangelt bei Aachen ist eine Frau durch einen Schuss aus einer Polizeiwaffe getötet worden, wie dpa am Dienstag bekanntgab. »Der Vorfall« habe sich am Montag abend im Rahmen eines Einsatzes ereignet, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Polizei Aachen habe Ermittlungen aufgenommen. Wie zu erfahren war, gaben die beteiligten Polizisten an, aus Notwehr gehandelt zu haben. Die Frau soll sich in einem Zustand psychischer Verwirrung befunden haben. Der Ort des Geschehens befindet sich in einer Art Hinterhof in einer Straße mit Wohnhäusern, angrenzend an ein Gewerbegebiet. (dpa/jW)