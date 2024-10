Südkorea will Ukraine Waffen liefern

Seoul. Die südkoreanische Regierung erwägt, als Reaktion auf die angebliche Entsendung nordkoreanischer Soldaten nach Russland der Ukraine Waffen zu liefern, wie Reuters am Dienstag meldete. Zuvor hatte der Botschafter der Demokratischen Volksrepublik Korea bei der UNO am Montag (Ortszeit) im Rahmen einer Ausschusssitzung in New York erneut bestritten, dass Pjöngjang das befreundete Moskau im Ukraine-Krieg mit Truppen unterstütze. Auch die USA und die NATO gaben in den vergangenen Tagen an, über keine Beweise für die von Südkorea und der Ukraine vorgetragenen Vorwürfe zu verfügen. (AFP/Reuters/jW)