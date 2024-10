EU-Parlament billigt 35 Milliarden Euro für Kiew

Strasbourg. Das EU-Parlament hat ein neues Ukraine-Hilfspaket von bis zu 35 Milliarden Euro gebilligt. Die Abgeordneten stimmten am Dienstag in Strasbourg mit der großen Mehrheit von 518 Stimmen bei 56 Gegenstimmen und 61 Enthaltungen für das Darlehen. Die konservative Parlamentspräsidentin Roberta Metsola sprach von einer »starken Botschaft«, dass Russland als Angreifer für die Schäden in der Ukraine aufkommen müsse. Die Ukraine muss das Darlehen nicht selbst zurückzahlen, statt dessen werden Zins und Tilgung durch die Erlöse aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten finanziert. (AFP/jW)