Australien plant Kauf von US-Raketen

Canberra. Australien hat mit den USA ein Abkommen über die Ausrüstung seiner Marine mit Mittel- und Langstreckenraketen im Wert von 4,7 Milliarden US-Dollar geschlossen. Das gab der australische Rüstungsminister Patrick Conroy am Montag (Ortszeit) bei einem Besuch in Washington bekannt. Zugleich warnte er laut Agentur Bloomberg vor dem »größten Rüstungswettlauf« in der Pazifikregion »seit 1945«. Die Regierung in Canberra bezeichnete die Übereinkunft am Dienstag als »wichtigen Schritt«. Im April hatte sie eine neue Militärstrategie vorgestellt, die einen starken Anstieg der Rüstungsausgaben vorsieht. Grund sei eine angeblich von der Volksrepublik China ausgehende militärische Erpressung. Australien plant im Rahmen des sogenannten AUKUS-Pakts mit den USA und Großbritannien auch die Anschaffung atomgetriebener Tarnkappen-U-Boote. (AFP/jW)