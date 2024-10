Ukrinform/dpa Ukrainischer Raketenwerfer im Einsatz an der Front im Donbass (7.8.2024)

Moskau. Die russische Armee hat am Montag eine Ortschaft im Süden der Ukraine erobert. Armeeeinheiten hätten die in der Region Saporischschja gelegene Siedlung Lewadnoje »befreit« und »günstigere Stellungen eingenommen«, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Die Ukraine hatte Lewadne im Sommer 2023 im Rahmen ihrer ansonsten weitgehend erfolglosen Gegenoffensive als eine von nur sieben Ortschaften zurückerobert.

Lewadne liegt etwa auf halber Strecke zwischen den Städten Saporischschja und Donezk. In der Region Donezk waren die russischen Streitkräfte zuletzt in Richtung der strategisch bedeutenden Stadt Pokrowsk vorgerückt, die unter anderem ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt ist. Tausende ukrainische Zivilisten flohen in den vergangenen Monaten aus dem Frontgebiet oder wurden evakuiert. (AFP/jW)