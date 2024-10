Anwalt für Opposition in Mosambik getötet

Maputo. In Mosambik ist der Anwalt des oppositionellen Präsidentschaftskandidaten Venâncio Mondlane getötet worden. Zeugenaussagen zufolge schossen zwei Bewaffnete am Sonnabend auf ein Auto. Mondlanes Anwalt Elvino Dias und Paulo Guambe von der Partei Podemos wurden getötet. Die Polizei erklärte, Ermittlungen seien aufgenommen worden. Die EU verurteilte die Tötung und forderte in einer Erklärung eine vollständige und transparente Untersuchung, um »die Verantwortlichen für dieses abscheuliche Verbrechen vor Gericht« zu bringen. Vor anderthalb Wochen waren der Präsident, das Parlament und Provinzgouverneure gewählt worden. Der Regierungspartei Frelimo wird ein Sieg vorausgesagt. (dpa/jW)