Anschlagsplan auf Botschaft vereitelt

Bernau. In Bernau in Brandenburg ist am Sonnabend ein Mann festgenommen worden, der nach Angaben der Bundesanwaltschaft einen Anschlag mit Schusswaffen auf die israelische Botschaft in Berlin geplant haben soll. Dem Verdächtigen, der den Angaben zufolge mutmaßlich Anhänger des »Islamischen Staats« (IS) ist, werden die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat sowie die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zur Last gelegt. Dem Generalbundesanwalt zufolge wurde auch die Wohnung einer nicht tatverdächtigen Person im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen durchsucht. (dpa/jW)