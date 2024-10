Kenia: Gericht stoppt Amtsenthebung

Nairobi. In Kenia hat die Justiz der von Präsident William Ruto angestrebten Neubesetzung des Vizepräsidentenamtes einen Riegel vorgeschoben. Ein oberstes Gericht des ostafrikanischen Landes erließ am Freitag eine einstweilige Verfügung, mit der das Verfahren bis Donnerstag kommender Woche ausgesetzt wird. Am Dienstag hatte das Parlament in Nairobi ein Amtsenthebungsverfahren gegen Vizepräsident Rigathi Gachagua eingeleitet. Diesen Freitag wollte Ruto seinen Innenminister Kithure Kindiki vom Parlament als Nachfolger bestätigen lassen. Gachaguas geplante Amtsenthebung ist der Höhepunkt eines bitteren Zerwürfnisses mit Präsident Ruto, dem Gachagua 2022 noch zum Wahlsieg verholfen hatte. (AFP/jW)