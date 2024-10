ARD-Chef will mit Zeitungen kooperieren

Stuttgart. Kurz vor einem wichtigen Treffen der Länder zur geplanten Rundfunkreform schlägt ARD-Chef Kai Gniffke eine »Selbstverpflichtung« des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vor, wie dpa am Mittwoch berichtete. Rundfunkhäuser würden dann zum Beispiel in ihren Beiträgen standardmäßig Angebote von Presseverlagen verlinken, wenn diese Zeitungsthemen aufgreifen. Auch könnten Fristen gekürzt werden, innerhalb derer Textangebote unter Bezug auf einen ausgestrahlten Beitrag veröffentlicht werden dürfen. Die Selbstverpflichtung würde somit einen positiven Effekt auf das Geschäft von Zeitungen haben. Das ZDF hat in seiner Stellungnahme zu dem Reformentwurf bereits ähnliche Vorschläge anklingen lassen. (dpa/jW)