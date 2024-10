Scholz fordert WTO-Reform

Brüssel. Vor dem Hintergrund des Handelsstreits mit China hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für eine Reform der Welthandelsorganisation (WTO) ausgesprochen. »Ich halte nicht sehr viel von Zollkonflikten, das führt nicht weiter«, sagte Scholz am Donnerstag am Rande des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der EU. Er forderte außerdem, Handelskonflikte wieder vor der WTO zu lösen. Zudem sollte in der EU verstärkt auf Handelsabkommen gesetzt werden. Es müsse »mehr Handelsabkommen geben, damit Europa seine Rolle wahrnehmen kann«, sagte der Politiker in Brüssel.(AFP/jW)