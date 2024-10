China: 517 Milliarden für Wohnungsmarkt

Beijing. China wird dem angeschlagenen Immobilienmarkt mit weiteren Krediten in Milliardenhöhe unter die Arme greifen. Das kündigte Wohnungsbauminister Ni Hong an, wie dpa am Donnerstag meldete. Bis Ende des Jahres soll die Unterstützung für Wohnungsbauprojekte daher auf umgerechnet rund 517,4 Milliarden Euro ausgeweitet werden. »Wir können den Kampf, die Übergabe von Wohnungen zu gewährleisten, auf jeden Fall gewinnen«, sagte Ni. Er betont außerdem, der landesweite ­Immobilienmarkt habe nach drei Jahren der Dynamisierung nun die Talsohle erreicht. (dpa/jW)