Iran: Außenminister besucht Ägypten

Kairo. Irans Außenminister führt angesichts des Kriegs in Nahost Gespräche in der ägyptischen Hauptstadt Kairo. Laut Staatsmedien kam Abbas Araghtschi am Donnerstag morgen bereits mit seinem Kollegen Badr Abd Al-Atti zusammen, um über die Eskalation in der Region zu sprechen. Es ist das erste Mal seit mehr als zehn Jahren, dass ein iranischer Außenminister nach Ägypten reist. (dpa/jW)