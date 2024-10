Kinder in Afghanistan leiden Hunger

Genf. Hilfsorganisationen sehen in Afghanistan akute Mangelernährung bei Kindern. Die Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) unterstrich am Donnerstag den Aufruf von UN-Organisationen zu mehr Spenden, um Tausende Menschenleben zu retten. »Das Ausmaß der Unterernährung in unserem Land ist erschütternd«, sagte der Generalsekretär des Afghanischen Roten Halbmonds, Mohammed Nabi Burhan. Ursachen für die prekäre Lage in Afghanistan, das seit 2021 von den Taliban regiert wird, seien wirtschaftliche Instabilität, die Klimakatastrophe und die Folgen der Konflikte im Land. (dpa/jW)